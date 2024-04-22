المطران سويف بذكرى شفاء نهاد الشامي: مسيحيو الشرق لديهم قضية واحدة اسمها المحبة والغفران وبناء السلام

أشار رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية ​المطران يوسف سويف، في عظته خلال القداس الالهي في دير مار مارون عنايا، بذكرى شفاء نهاد الشامي، الى انه "في 22 من كل شهر نجتمع لنجدد ايماننا بيسوع ونرفع له آيات الشكر لانه يجدد الحياة في قلوبنا".

وذكّر سويف بأنه "في لبنان نتهيأ لتطويب البطريرك اسطفان دويهي في 2 اب 2024، كما أن البابا فرنسيس قبل في اواخر العام الماضي دعوى تقديس الخوري بيدرو لحود ابن بلدة سبعل في قضاء زغرتا، وهذا يدل على أننا في الشرق ولبنان المتألم مدعوين لنصمد بايماننا"، معتبرا ان "المسيحيين في الشرق لديهم قضية واحدة اسمها المحبة والغفران وبناء السلام وعيش الاخوة مع كل الاديان وبهذا الطريقة نشهد للمسيح الحي".