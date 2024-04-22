افاد مراسل "النشرة" البقاع انه سمع اصوات انفجارات في ف يارجاء البقاع تبين انها ناتجة عن تدريبات عسكرية للجيش اللبناني"، مؤكدلا انه "لا صحة لما يتم التداول به عن غارات اسرائيلية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصوات الانفجارات التي سمعت في ارجاء البقاع ناجمة عن تدريبات للجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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