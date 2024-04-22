"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت أطراف منطقة المحمودية المحاذية لبلدة العيشية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً مستهدفًا أطراف منطقة المحمودية المحاذية لبلدة ​العيشية​، بمحيط سقوط المسيّرة الإسرائيليّة أمس". وكان قد أعلن "حزب الله" أمس، أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة أسقطوا عند السّاعة 10:50 من مساء يوم الأحد، طائرةً مسيّرةً معاديةً من نوع "هيرمز 450"،‏ ‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان".

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