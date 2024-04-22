الحسن: حركة مطار بيروت جيدة والأرقام مشجعة ومطالب الموظفين المناوبين محقة

اعتبر رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، أنّ "مطالب الموظّفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني مُحقّة"، مشيرًا إلى أنّ "اجتماعًا عُقد مع المصالح الفنيّة على مدى الأيّام الماضية، بالتّنسيق مع وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الّذي بدوره سينقل مطالب الموظّفين إلى الجهات المعنيّة، إلى جانب المتابعة اليوميّة لرفع بدل السّاعات اللّيليّة للموظّفين؛ مقابل استمرارهم بالعمل".
وأكّد، في تصريح إذاعي، أنّ "حركة المطار جيّدة مقارنةً مع العام الماضي، وأنّ الأرقام مشجّعة ونأمل أن يكون موسم الصيف واعدًا".
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