الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيًا بزعم قتله لمستوطن في الضفة الغربية

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات اللّيل، وفي إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل والجيش، اعتَقل مقاتلو الوحدة الشّرطيّة الخاصّة وجهاز الأمن العام المدعو أحمد دوابشة، البالغ من العمر 21 عامًا من سكان قرية دوما".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "في التّحقيق الأوّلي معه، اعترف دوابشة بارتكاب العمليّة الّتي أسفرت عن مقتل بنيامين أحيمئير البالغ 14 عامًا من سكان القدس، بتاريخ 12/4/2024، بالقرب من مزرعة "ملاخيه هشالوم"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تحويل الموقوف لمتابعة التّحقيق معه لدى جهاز الأمن العام".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على الفتى المفقود، الّذي كان يعيش في مستوطنة عشوائيّة في الضفة الغربية المحتلة، "مقتولاً" في الضفّة الغربيّة، بعد عمليّة بحث عنه؛ في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "جريمة شنيعة".