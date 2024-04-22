وزيرة خارجية بلجيكا: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين

اعتبرت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب انه "حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك"، مشيرة الى انه "لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة والقتل مستمر".

ورأت لحبيب انه "يجب ألا نسمح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع في غزة"، معتبرة ان "العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي وعلينا فرضها على الذين يسلحونهم ويدافعون عنهم".