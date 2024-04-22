هيئة الأركان الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا غير محدد باتجاه بحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة، أنّ "​كوريا الشمالية​ أطلقت صاروخًا غير محدّد، في اتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)".

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع اليابانية إلى أنّ "ما يُشتبه بأنّه صاروخ باليستي، تمّ إطلاقه من كوريا الشمالية".