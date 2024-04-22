أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة، أنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا غير محدّد، في اتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)".
من جهتها، أشارت وزارة الدفاع اليابانية إلى أنّ "ما يُشتبه بأنّه صاروخ باليستي، تمّ إطلاقه من كوريا الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا غير محدد باتجاه بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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