استقالة رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي بعد تحمله مسؤولية الفشل في 7 تشرين الأول

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "رئيس شعبة الاستخبارات في ​الجيش الإسرائيلي​ الميجور جنرال أهارون هاليفا أعلن استقالته من منصبه، بعد تحمّله مسؤوليّة الفشل الاستخباري في رصد هجوم 7 تشرين الأوّل 2023".

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