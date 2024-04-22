الجيش الإسرائيلي: استقالة رئيس المخابرات العسكرية متحملا مسئولية هجمات 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) بعد إقراره بمسئوليته عن إخفاقات السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان صحفي - إن "الجنرال أهارون حاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر.

وسيحال حاليفا إلى التقاعد بمجرد تعيين خليفته في عملية منظمة ومهنية، حسب بيان الجيش.

وفي سياق متصل استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح الاثنين، فى اليوم الـ 199 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع.

واستهدف قصف مدفعي شرقي مخيم المغازى وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

واستشهد عدد من الأشخاص وجرح آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى فى مخيم البريج وسط القطاع، بينما استهدفت غارة أخرى شمال مُخيم النصيرات وسط القطاع، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط القطاع.

وطال القصف الإسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني، إن الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء.

وكان قد استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، أمس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطواقم الطبية فى مجمع فلسطين الطبى تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، فى بيان صحفى، بتعاملها مع إصابة خطيرة فى الصدر، وتم إدخالها لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة فى الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة فى الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة فى الأطراف العلوية.