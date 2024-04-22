وكيل الازهر الشريف : روح السلام و التسامح بين الاديان مطلب ديني مهم

ياسر رشاد - القاهرة - خلال فاعليات مؤتمر الثقافه الاعلامية والمعلوماتية بالجامعة العربية

الإثنين 22/أبريل/2024 - 11:32 ص 4/22/2024 11:32:39 AM

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف أن السلام غاية الوجود ولا اتصور ان يكون الحياه معني بلا سلام .

وأضاف خلال كلمته اليوم ممثلا عن الازهر الشريف في فاعليات مؤتمر الثقافه الاعلامية والمعلوماتية التي انطلقت فاعليته صباح اليوم الاثنين بمقر الامانه العامه للجامعه العربيه ان مصر عرفت السلام والايمان منذ القدم وكان ملكوهم يحرصون علي اقامة السلام والعدل بين الراعية .

لافتا الي ان مصر قدمت نموذجا في السلام والامان يضمن الجميع حياه مستقره من اجل التخلي عن الامراض الاجتماعية كالكراهيه والعنف

وأكد ان التاريخ الاسلامي شهد كثيرا منذ القدم علي نشر السلام التسامح بين الاديان المختلفة قائلا ان الواقع يشعد ان كثير من للناس يفتقدون الامن والامان

وتابع كلمات لن اسنطرد كثير علي ذكر ايات من القران الكريم التي تؤكد علي السلم والسلام ورفض العنف والكراهيه .