قوات الاحتلال تعلن اعتقال الشابين اللذين نفذا عملية الدهس في القدس المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت الشابين اللذين نفذا عملية الدهس في القدس المحتلة صباح اليوم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال إنه بالتعاون مع قوات الأمن الأخرى بالإضافة إلى التحقيق الميداني، تم العثور على منفذي عملية الدهس أثناء اختبائهما.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الإثنين، بإصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية دهـس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش واسعة بالمكان.

وقالت إن هناك حالة استنفار لقوات الاحتلال في القدس المحتلة بعد إصابة المستوطنين دهــساً وانسحاب المنفذين.

كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجزاً قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

فيما أبلغ رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون هاليفا، اليوم الاثنين، رئيس الأركان هرتسي هاليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي، بعد تحمل مسؤوليته في فشل الاستخبارات على خلفية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان إنهاء منصبه بعد توليه المسؤولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 10/7".

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه بقرار من رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع غالانت، سينهي حاليفا مهامه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي، بعد تعيين بديل له في عملية منظمة ومهنية خلال الحرب.

وشكر رئيس الأركان اللواء أهارون حاليفا على عمله طوال 38 عامًا من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي ساهم خلالها كثيرًا كجندي وقائد في أمن البلاد.

وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب حاليفا: "لم ترق شعبة الاستخبارات إلى مستوى المهمة التي أوكلت إلينا. أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ يوم بعد يوم، وليلة بعد ليلة. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".

وكتب حاليفا: "أنا مقتنع، من أجل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل والأجيال القادمة، أنه من الصواب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يمكنها التحقيق والتوصل إلى نتائج شاملة، ومعالجة عميقة ودقيقة لجميع العوامل والظروف التي أدت إلى الأحداث الصعبة".