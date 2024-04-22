وزير خارجية اسبانيا: قلقون جراء احتمال امتداد الصراع إلى لبنان لأن أبعاده ستتغير

أعرب وزير الخارجية الإسبانية مانويل ألباريس بوينو عن قلق بلاده جراء "احتمال امتداد الصراع إلى لبنان، لأن أبعاده ستتغير ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة". وعلى عامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، رأى أن حل الدولتين يعني جعل السلام نهائياً لا رجعة فيه وتجنب دوامات العنف المتواصلة، مطالباً بفتح جميع النقاط البرية لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة.

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