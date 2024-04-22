لجنة البيئة ناقشت اقتراحَي قانونين عن تعديل قانون حماية البيئة وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

عقدت ​لجنة البيئة​ النيابيّة جلسةً برئاسة النّائب ​غياث يزبك​ وحضور النّواب، ناقشت اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل قانون حماية البيئة المقدَّم من النّائب أحمد الخير، واقتراح القانون الرّامي إلى حماية التّراث الثّقافي المغمور بالمياه. وبعد النّقاش، أمهلت اللّجنة الوزارات المختصّة مدّة شهر واحد لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على القانونَين، لسدّ الثّغرات، قبل إقرار القانونين وإحالتهما إلى اللّجان المشتركة.

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