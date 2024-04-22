قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة طريق المطار وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن نشاط مروّج مخدّرات في محلّة ​طريق المطار​"، موضحةً أنّ "بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "م. ل." (مواليد عام 1994، لبناني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-04-03، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت قوّة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصّة في وحدة ​الشرطة القضائية​ كمينًا مُحكمًا له، أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيشه، تمّ العثور على كميّة من المخدرات مقسّمة ومُعدّة للتّرويج، وهي عبارة عن: 38 ظرفًا من مادّة الكوكايين، 3 علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين، 5 أكياس من مادّة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن عمليّات بيع المخدّرات"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".