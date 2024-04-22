تنظيم النسخة الأولى من مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس- الكسليك

نظّمت كرسي "​اليونسكو​" (ريادة الأعمال المسؤولة والتّنمية المستدامة)، بالتّعاون مع كليّة الحقوق في ​جامعة الروح القدس​- الكسليك وكلّ من نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس، النّسخة الأولى من مباراة بعنوان: "ترافعي!"، برعاية اللّجنة الوطنيّة اللّبنانيّّة لليونسكو؛ في حرم الجامعة.

وسلّطت المباراة الضّوء على الوضع القانوني للمرأة في لبنان، وأتت تخليدًا لذكرى المناضلة اللّبنانيّة والمحامية لور مغيزل.

تنافس خلال هذه المباراة طلّاب كليّات الحقوق من الجامعات التّالية: جامعة الرّوح القدس- الكسليك، جامعة بيروت العربية، جامعة الحكمة، والجامعة اللّبنانيّة بفرعيها الأوّل والثّاني.

فاز بالمرتبة الأولى طلّاب كليّة الحقوق في الجامعة اللّبنانيّة- الفرع الثّاني، ونالوا جائزة مادّيّة بقيمة 2000 دولار أميركي. كما حلّ في المرتبة الثّانية طلّاب كليّة الحقوق في جامعة بيروت العربيّة، ونالوا جائزةً مادّيّةً بقيمة 1000 دولار أميركي.