وهاب تحدث عن كمين قضائي اُعدّ للواء صليبا: حماية الجيش والأجهزة حماية للبلد من السقوط

أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "قاضي التّحقيق العسكري آلاء الخطيب قاضٍ آدمي ومستقيم، لذا أعتقد أنّه لن يتورّط في الكمين القضائي الّذي أُعدّ للمدير العام للأمن العام اللّواء ​طوني صليبا​، الّذي يخالف كلّ القوانين والأصول، والّذي يبدو بأنّه كان غبّ الطّلب نتيجة صراعات سياسيّة معيّنة لا علاقة له بها".

وشدّد في تصريح، على أنّ "في هذا الوقت، موضوع الجيش والأجهزة الأمنيّة دقيق، فلنتركها تعمل حتّى لا ننكشف أمنيًّا وندفع جميعًا الثّمن"، مؤكّدًا "أهميّة زيارة مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى واشنطن، لتأمين الدّعم للمؤسّسة الحاضرة بين كلّ اللّبنانيّين، الّتي تقوم بدور كبير في حفظ الأمن عبر شعبة المعلومات والدّرك والقطعات الأخرى". وركّز على "أنّنا في مرحلة خطيرة، فلنتجاوز الخلافات ونحمي ​لبنان​. حماية الجيش والأجهزة حماية للبلد من السّقوط".