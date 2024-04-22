محافظ النبطية التقت قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل وعرضا الاوضاع العامة

استقبلت محافظ النبطية هويدا الترك، قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل لويس فرنانديز هيريرو، بحضور مسؤول مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، ورئيس جهاز أمن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي.
وقدم الجنرال هيريو التهاني للمحافظ الترك بالاعياد، واستعرضا معا الأوضاع في المنطقة الحدودية ودور اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على ضو العدوان الإسرائيلي المستمر.
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