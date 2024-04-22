مسؤول صيني: سنتصدى لكل الاستفزازات ولا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري المركزي في ​الصين​ تشانغ يو شيا، أنّ بلاده تحترم السّلام، ولا تعتزم الدّخول في حرب باردة أو ساخنة مع أيّ دولة.

وشدّد، خلال حفل افتتاح النّدوة الـ19 لبحريّة دول غرب المحيط الهادئ، على أنّ "الصين ستتصدّى بحزم لكلّ الاستفزازات الّتي لا أساس لها في البحر، وتدعو إلى حلّ النّزاعات من خلال التّشاور"، لافتًا إلى أنّ "الصّين أصرّت دائمًا على حلّ النّزاعات البحريّة من خلال المشاورات الودّيّة مع الدّول المعنيّة بشكل مباشر، لكنّها لن تسمح باستغلال حسن النيّة، ولن تعترف بتحريف القانون الدولي؛ وستحمي حقوقها وفقًا للقانون في حالة الانتهاك المتعمّد".

وأوضح أنّ "الخلافات والاحتكاكات تظهر حتمًا، ولكن المهم هو إيجاد الطّريقة الصّحيحة لحلّها"، مركّزًا على أنّ "التّاريخ أظهر دائمًا أنّ إثارة النّزاعات عمدًا من أجل تلبية المصلحة الذّاتيّة، تؤدّي في النّهاية إلى الإضرار بالجّهة الّتي تفعل ذلك".