عون اتصل ببهية الحريري معزيا بوفاة زوجها

أجرى الرئيس السابق العماد ميشال عون إتصالاً هاتفياً بالنائب السابق بهية الحريري وبالسيدين أحمد ونادر الحريري، معزّياً بوفاة المغفور له مصطفى الحريري، سائلاً الله عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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