قاووق: تصعيد الإغتيالات وقصف المنازل في القرى الحدودية لن يغيّر من المعادلات

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ "الردّ الإيراني الجريء يعني أن إيران لا تخشى الحرب الواسعة في المنطقة بينما الردّ الإسرائيلي الهزيل والضعيف أكد هروب إسرائيل من المواجهة الكبرى في المنطقة" .

وخلال حفل تأبيني في بلدة كفررمان، اعتبر قاووق ان "الذين قالوا أنّ الردّ الإيراني مسرحية بلعوا ألسنتهم لمّا رأووا الردّ الإسرائيلي وتجرّعوا مرارة الخيبة والحسرة لأنّ هذه المواجهة أثبتت أن يد إيران هي العليا وأنّها تستطيع أن تفرض تحوّلات جذرية إستراتيجية على مستوى المعادلات في المنطقة وهذه التحوّلات ليست لصالح أميركا وإسرائيل ولا لصالح الأدوات وأتباع أميركا في المنطقة ، مشيرا الى ان "الردّ الإسرائيلي الهزيل أكّد مجدداً عجز وضعف إسرائيل في مواجهة جبهات المقاومة وزاده وهناً وزاد إيران قوّة ومكانة في المنطقة".

وأكد قاووق أن "المقاومة في لبنان استطاعت أن تفرض على العدوّ معادلات ليست لصالحه و أجبرت سكان المستوطنات الإسرائيلية على إخلاء منازلهم إلى العمق وهؤلاء كل يوم يقولون ما دام المستوطنون خارج المنازل في المستوطنات فإنّ إسرائيل خسرت وإنّ حزب الله انتصر|".

ولفت قاووق إلى أنّ مسيّرات المقاومة تتجاوز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي يومياً والمسافة بيننا وبين المستوطنات والمواقع قاب قوسين أو أدنى والمسافة بين كفركلا والمطلّة صفر كما مسكفعام والمنارة .

وشدد على أنّ مسيّرات المقاومة بأقل من دقيقة تكون قد أصابت أهدافها في المستوطنات والمواقع الإسرائيلية ورأيتم مذلّتهم في عرب العرامشة كيف استطاعت المسيّرة أن تنقضّ على القوة الإسرائيلية وأثبتنا بذلك قدرة المقاومة على تجاوز كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي .

وأشار إلى أنّ تصعيد الإغتيالات وقصف المنازل في القرى الحدودية لن يغيّر من المعادلات ولن يغيّر من قرار المقاومة بالمساندة في شيء ولن تعيد المستوطنين إلى منازلهم .