الخليل التقى حبيب وجرى عرض لمشاريع مصرف الاسكان المستقبلية

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سفير أرمينيا في لبنان Vahagn Atabekian الذي سلمه دعوة لحضور اجتماعات البنك الأوروبي للاستثمار والإعمار وكانت مناسبة للبحث في أمور مشتركة.

كما استقبل الوزير الخليل رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أنطوان حبيب بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، وقد جرى عرض لمشاريع المصرف المستقبلية وخطة إعادة تفعيل المصرف لمنح قروض لشراء شقق سكنية وللترميم.

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الربط الالكتروني بين المصرف ومديرية الشؤون العقارية تسهيلاً للحصول على إفادات نفي الملكية.