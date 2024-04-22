النشرة: جولة لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على المؤسسات التجارية وتسطير محضري ضبط

افاد مراسل النشرة في صيدا عن جولة لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على المؤسسات التجارية شملت مناطق عدلون ابو الاسود وصور والنتيجة محضري ضبط واتت المخالفات كالتالي : -مطعم شهير في صور لبيع الدجاج تبين انه لا يستوفي القواعد العامة لسلامة الغذاء لجهة تخزين الدجاج ووجود صراصير في منطقة التحضير . -مولد في بلدة عدلون لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.

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