استكمل وفد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي بلدية مدينة النبطية زيارته الى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وتم النقاش حول المطالبة بحقوق العاملين في البلديات والمساواة مع موظفي القطاع العام، وتم الاتفاق على رفع المطالب ليتم عرضها على المعنيين ليصار الى متابعتها حتى تحقيقها.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية زار فقيه وعرض مطالبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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