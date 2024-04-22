الكرملين: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، مشيرا إلى أنها ستزيد عدد القتلى الأوكرانيين.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الإثنين "لن تغير هذه الحزمة الوضع في ساحة المعركة، ولكن الأموال المخصصة والأسلحة ستؤدي إلى خسائر جديدة في صفوف الأوكرانيين وقتل المزيد من الأوكرانيين وتكبيد أوكرانيا خسائر فادحة"، موضحا أن "معظم الأموال المخصصة ستبقى بطريقة أو بأخرى في الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح أكثر ثراء وستجني أرباحا إضافية بتقديمها المساعدة لأوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتوقع هذا القرار الأمريكي بتمرير مساعدات لأوكرانية بحوالي 61 مليار دولار، قال بيسكوف: "لقد كان هذا الأمر متوقعاً تماماً".

في سياق مختلف، أعلن بيسكوف، أنه من المتوقع أن تتاح الفرصة للرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في المستقبل القريب لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك مغادرة حرس الحدود الروسي أرمينيا.

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 16 بلدة في خاركيف خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف صباح اليوم الإثنين أن الجيش الروسي قصف 16 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن سينيهوبوف قوله - في تصريح له "إن حوالي 15 بلدة في إقليم خاركيف تعرضت لقصف مدفعي وقذائف هاون معادية؛ ومن بين ذلك فيتيرينارن وهاتيشتشي وبليتينيفكا، كما تعرضت مدينة خاركيف لقصف جوي".

وأضاف المسئول الأوكراني أن صبيا يبلغ من العمر 19 عاما في خاركيف اُصيب نتيجة لهجوم صاروخي على المدينة، كذلك، تضرر منزلا أمس في الساعة 3:31 مساء في مدينة فوفشانسك نتيجة لقصف معادي من راجمة صواريخ متعددة.

وتابع أن مجموعات مشتركة من خبراء المتفجرات قامت على مدار أمس الأحد بتطهير 11.85 هكتار من الأراضي وتدمير 127 عبوة ناسفة زرعتها القوات الروسية في خاركيف.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "لا تمول" الحرب في بلاده، مشددًا على أن الولايات المتحدة تساعد في حماية الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال زيلينسكي - في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية - أن أوكرانيا هي التي تتولى القتال وأن الولايات المتحدة توفر الذخائر فقط.