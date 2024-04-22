التعاون الإسلامي تُدين المجازر المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت منظمة التعاون الإسلامي المجازر التي ما زال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ووثقته التقارير، عن اكتشاف مقابر جماعية مؤخرا في أحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوبي غزة.

وأشارت المنظمة في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الإثنين، إلى تعرض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواع من التعذيب قبل إعدامهم ودفنهم بشكل جماعي.

واعتبرت المنظمة أن ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظما يستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب لموجب القانون الجنائي الدولي.

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة، إن نحو 172 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وسط دعوات من مُنظمات الهيكل لاقتحامات واسعة للمسجد المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من أبريل الجاري، استُشهد في مُحافظة القدس 59 فلسطينيًا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل 1325 شخصا، وحُكم منهم 155 بالسجن الفعلي.

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر، كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.

واستقبل مطار العريش الدولي اليوم الإثنين طائرتين تحملان على متنهما 43 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة .

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة الأولى قادمة من الأردن وتحمل على متنها 21 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية ؛ والطائرة الثانية من دولة الإمارات وتحمل على متنها 22 طنا من المساعدات الإغاثية.

وقال المصدر إنه تم تفريغ شحنة الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش ، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت المطار حتى اليوم بلغ 752 طائرة ، منها 612 طائرة مساعدات ، 140 طائرة وفود دولية.