أبوالغيط: المؤسسات الدينية والإعلامية يقع على عاتقها نشر التسامح في بلادنا العربية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه لا بد من تكوين ثقافة معلوماتية بين الأفراد ترتكز على التعليم الجيد الذي يساعد على تكوين العقل.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية أن رسالة المؤتمر تنطوي على أهمية كبيرة وهي نشر التسامح والعدل لأنها تخاطب أزمة العصر إذ لم يعد ممكنا التمييز بين المعلومات الزائفة والمضللة والحقيقة الموثقة، لذا فإن التعليم هو حائط الصد الأول الذي يعزز الدراية الإعلامية لدي المواطن.

وأكد أن تنمية مهارات التواصل مع الآخر وتعزيز التسامح هو أساس التعايش الحضاري والسلمي بين الثقافات وجوهر التسامح هو قبول الآخر .

وأشار أبو الغيط إلى أن التطرف يتغذى على الجهل لذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية والإعلامية إشاعة التسامح ودحض خطاب الكراهية خاصة في بلادنا العربية.

وتابع: ففي مصر هناك تعايش وتسامح بين الأديان نفخر به من آلاف السنين، ودور الجامعة العربية لم يقتصر على العمل السياسي فقط بل تمكين الشباب وتكوين الكفاءات العربية لأنهم أفضل استثمار في مستقبل الأمة.

البرلمان العربي يطلق مؤتمره السادس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت المقبل

يعقد البرلمان العربي السبت المقبل مؤتمره السادس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

يناقش المؤتمر الدوري - الذي يعقد كل عام - إحدى القضايا الرئيسية ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في الدول العربية ودور البرلمانيين العرب في تحقيق متطلباتها.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر هذا العام موضوع الذكاء الاصطناعي، حيث أعد البرلمان العربي مشروع وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".

ووفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي فإن الوثيقة تتناول الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي، يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.

ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها، وذلك تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف مايو المقبل.