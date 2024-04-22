الدكتور سامي طايع : العالم يمر بسلسلة من الحروب وجزء منها سببه هو المعلومات المغلوطة والمضللة

ياسر رشاد - القاهرة - سلط الدكتور سامي طايع مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للاعلام، ورئيس الفرع العربي لاتحاد اليونسكو للثقافة الإعلامية الضوء علي وسائل الإعلام الرقمية والخطابات والرسائل التي تنشتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وأضاف خلال كلمته اليوم في المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي الذي تستضيفه الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين انه يجب بدورنا ان نصحح المعلومات المزيفه ولابد ان يكون هناك فهما افضل للصحفيين والاعلاميين حتي يتسطيعو القيام بدورهم لارشاد المجتمعات الي الحقائق والمعلومات الصحيحة .

وفي نفس السياق أكد الدكتور سامي طايع علي ضرورة تعزيز خطاب السلام والتخلص من كل الصراعات من خلال التعاون مع المؤسسات الديمقراطيه .



وقال أن العالم يمر بسلسلة من الحروب وجزء من هذه الحروب سببه هو المعلومات المغلوطة والمضللة، مضيفا إلى ان دور الإعلام يأتي من أجل تصحيح هذه المعلومات وتوعية الجمهور بخطورتها.



وأشار طايع إلى أن منظمة اليونسكو اهتمت بموضوع التوعية والثقافة الإعلامية، حيث دشنت العديد من المؤتمرات الخاصة بالتوعية والثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

لافتا الي انه من الضروري ان نضع المبادئ الرئيسيه لنوفر خريطه طريق تجلعنا قادرين علي مواجهة التحدبات المختلفة والاجنده العالمية .

وحذر الدكتور سامي طايع خلال كلمته اليوم بالجامعة العربية من تجنب التأثيرات والجوانب السلبيه لوسائل الإعلام .

وتابع كلمته ان هناك العديد من الامور الهامه التي توصلنا الي السلام و برنامج الثقافه الاعلاميه و المعلوماتيه والتي تجعلنا نواكب التكنولوجيا.

