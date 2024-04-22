شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق القافلة السابعة للأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، الموافق 22 أبريل 2024 عن انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثة والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين.

وتضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات و الملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

وشملت أكثر من 2215.2 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97.5 طنًا من أدوية والبان طناً اطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65.4 من الخيام والمراتب والمخدات بالإضافة إلي أكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.

يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الألاف من الضحايا والمصابين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.