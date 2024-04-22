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وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، وذلك بتاريخ 22 ايار 2024
مرفق ربطا نسخة عن القرارين، بالاضافة الى بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ 26 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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