أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "بتاريخ 21-4-2024 وفي محلة الروشة / الداليه، عثر على جثة لشخص مجهول الهويّة، وهو في العقد الخامس من العمر، طوله حوالى /170/ سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر لون أسود، وقد جرى نقل الجثة الى براد مستشفى الكرنتينا".
ولفتت المديرية العامة الى انه "بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، بغية استلام الجثّة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثِرَ عليه في محلة الروشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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