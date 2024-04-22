اشار النائب ادغار طرابلسي الى انه "ضمن زياراتي لقادة القوى الامنية اللبنانية تشرفت بزيارة اللواء طوني صليبا، مدير عام أمن الدولة، لأشكره على سرعة تحرك المديرية في اكتشاف المجرمين والقبض عليهم في قتل المغدور باسكال سليمان، الأمر الذي جنّب لبنان فتنة حارقة".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: شكرت اللواء صليبا على سرعة تحرك أمن الدولة في اكتشاف المجرمين بجريمة قتل باسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.