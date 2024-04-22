تأجيل انتخابات أعضاء مجلس نقابة الصحافة لعدم اكتمال النصاب الى 29 نيسان الحالي

أعلن نقيب الصحافة عوني الكعكي، في بيان انه "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الانتخابية العامة، التي كانت مقررة اليوم الاثنين 22 نيسان 2024، بفئتيها السياسية وغير السياسية، قد أرجئت ، وفقا لنص المادة 23 من النظام الداخلي للنقابة، الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 29 نيسان 2024 لفئة المطبوعات السياسية، تليها بعد الانتهاء مباشرة جلسة الجمعية العمومية لفئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية.

وتكون هذه الجلسة قانونية بمن حضر، وذلك في دار نقابة الصحافة".

وأمل الكعكي "مشاركة الزملاء الكرام في انتخابات اعضاء مجلس نقابتهم".