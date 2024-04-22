قتلى بسبب الأمطار الغزيرة في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في الصين، بعدما تسبّبت أمطار غزيرة في جنوب البلاد في فيضانات أدّت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية الإثنين.

ومنذ يوم الخميس، تتساقط أمطار غزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية التي تعدّ من المقاطعات الحيوية للصناعة في الصين، كما أنّها من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ويعيش فيها 127 مليون شخص تقريباً.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة المشرفة على حالات الطوارئ قولها إنه في هذه المرحلة "لقي ثلاثة أشخاص حتفهم".

وهؤلاء هم أول ضحايا يتمّ الإبلاغ عنهم رسمياً.

وقالت شينخوا "لقد حوصروا بسبب الأمطار" في تشاوتشينغ، إحدى مدن قوانغدونغ، وإن عمليات البحث جارية لتحديد مكان 11 مفقوداً.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الظروف المناخية السيئة الإثنين، وحصول "عواصف رعدية ورياح عاتية في المياه الساحلية لقوانغدونغ" بما قد يؤثر على مدن كبرى مثل هونغ كونغ وشينزن، على أن تواجه مقاطعات مجاورة مثل فوجيان وقويتشو وقوانغشي "تساقط أمطار غزيرة على المدى القصير".

وأفادت وكالة "شينخوا" أنّه تمّ إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في غوانغدونغ ونقلهم الى أماكن أخرى، وتم إجلاء الغالبية العظمى من تشينغيوان الواقعة على ضفتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

وتسبّب سوء الأحوال الجوية في الأيام الأخيرة في انزلاقات للتربة في مناطق جبلية.