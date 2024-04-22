الرئيس البولندي يدلي بتصريحات بشأن الأسلحة النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين، "استعداد" بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لنشر أسلحة نووية على أراضيها في حال قرر الحلف تعزيز جبهته الشرقية.

وقال دودا لصحيفة "فاكت" إنه "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك".

تحدث دودا إلى وسائل إعلام بولندية بعد زيارته نيويورك حيث عقد لقاءات في مقر الأمم المتحدة وبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وكان الرئيس البولندي زار الولايات المتحدة في مارس الماضي والتقى رئيسها جو بايدن.

وأكد الرئيس البولندي أن المباحثات بشأن التعاون النووي بين بولندا والولايات المتحدة تجرى "منذ مدة"، موضحا "سبق أن تحدثت عن هذا الأمر مرات عدة. عليّ القول إنه عندما سئلت عنه، أبديت استعدادنا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في يونيو 2023 أن موسكو نشرت بعض أسلحتها النووية التكتيكية في أراضي بيلاروسيا المجاورة لكل من أوكرانيا وبولندا.

وخلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، تعهد الحلفاء باتخاذ "كل الخطوات اللازمة لضمان صدقية وفاعلية وسلامة وأمن مهمة الردع النووي".