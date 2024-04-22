زيمبابوي.. الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو يهدد إنتاج الذرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعاني منطقة مازوي في مقاطعة ماشونالاند الوسطى في زيمبابوي من جفاف شديد طويل الأمد، مما يهدد إمدادات الذرة في البلاد، ويؤثر على أعمال مطاحن الحبوب.

منطقة مازوي

عندما يحدق المزارع تيري مانيمو في حقله، يكون قلبه في حلقه.

تعاني منطقة مازوي الشمالية في زيمبابوي من جفاف شديد طويل الأمد.

يقول مانيمو"الطريقة التي أرى بها حقلنا الآن ، إذا حصلنا حتى على دلو من الذرة ، فسيكون، لا أعرف، نحن لا نتوقع أي شيء من هذا المجال».

وقد أدى ضعف هطول الأمطار في المنطقة إلى القضاء على مليون هكتار من الذرة.

وتسعى السلطات إلى سد فجوة الإنتاج والطلب، حيث يتوقع المطلعون على الصناعة زيادة استيراد الذرة لتلبية احتياجات البلاد.

وتستورد هراري الحبوب من جنوب أفريقيا ومن المتوقع شحن مخزونات إضافية من البرازيل.

وتابع تافادزوا موسارارا ، رئيس جمعية مطاحن الحبوب: "الجفاف نفسه من حيث تقديرنا سيتطلب منا استيراد حوالي 1.1 مليون طن من الذرة للاستهلاك البشري والحيواني من الآن وحتى 31 يوليو من عام 2025".

تلقي أكثر من 80% من زيمبابوي أمطارا أقل من المعتاد، مما دفع الرئيس إلي إعلان حالة الكوارث فى أوائل أبريل.

واتخذت زامبيا وملاوي المجاورتان خطوات مماثلة.

في هذه البيئة القاسية، يتعين على الناس دفع المزيد مقابل طعام أقل.

يؤكد تافادزوا موسارارا أن المطاحن لا تحقق أرباحا من الهوامش، الطلب ضخم ، وبالتالي الطلب ضخم ، تميل الأسعار إلى الارتفاع، ولكن فيما يتعلق بنموذج التسعير الخاص بنا ، سنحتفظ بهوامشنا المعتادة التي كنا نحتفظ بها، نحن لا نحقق ربحا من الهوامش بل نحقق أرباحا من الأحجام".

يقول مدير إدارة تغير المناخ في زيمبابوي إن الحكومة تأخذ في الاعتبار أزمة المناخ ، وتستثمر أكثر من مليار دولار كل عام.

قال واشنطن زاكاتا “كحكومة ، في الوقت الحالي ، من الضروري لجميع الوزارات التأكد من أنها تعمم تغير المناخ في ميزانيتها وتخطط لتقديم 1.2 مليار دولار أمريكي كل عام” .

أدى الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو المناخية إلى حرق المحاصيل في جميع أنحاء الجنوب الأفريقي ، مما ترك ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعدات غذائية.