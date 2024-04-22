لأول مرة منذ 9 أعوام.. إيرانيون يتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من المعتمرين هي الأولى من إيران منذ 9 أعوام، توجهت إلى السعودية، الإثنين، لأداء مناسك العمرة.

وفي وقت سابق، أوضحت الوسائل الإيرانية، في ديسمبر الماضي، أن المملكة العربية السعودية رفعت القيود المفروضة على الإيرانيين لأداء العمرة من قبل، لكن رحلات الطيران تأجلت.

ووفقًا لموقع الحرة، شارك السفير السعودي لدى إيران عبد الله العنزي، في مراسم توديع 85 معتمرا في مطار طهران الرئيسي.

السُّلطان هيثم بن طارق يتوجه إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

توجه سُّلطان عمان هيثم بن طارق، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، في زيارة "دولةٍ" تستغرق يومين، يلتقي خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة تلبيةً للدعوة التي تلقّاها سُلطان عُمان من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

يرافق السُّلطان هيثم بن طارق خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم كلًّا من: شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشئون الدفاع، بلعرب بن هيثم آل سعيد، خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني، الفريق أول سُلطان بن محمد النّعماني وزيرِ المكتب السُّلطانيّ، حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرِ الداخليّة، بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجيّة، الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاصّ، عبد السلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي أهمية هذه الزيارة كونها تأتي في وقتٍ شديد الحساسية على الصعيدين السياسي الاقتصادي، في ظلِّ ظروف عالمية تُلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والسياسي، ويسعى القائدان لأنْ تكُونَ الزيارة دفعة كبرى للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك، بما يتناسب مع تطلُّعات وطموحات الشَّعبين العُماني والإماراتي؛ حيث تظهر الزيارة حرصَ قيادتَي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والأخذ بها إلى آفاقٍ أرحبَ وأشمل.

الرئيس التركي يصل بغداد في أول زيارة رسمية للعراق منذ 13 عاما

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الاثنين، إلى مطار بغداد الدولي؛ في أول زيارة رسمية للعراق منذ 13 عاما.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) أن وفدا حكوميا ونيابيا كبيرا ورفيع المستوى، يرافق الرئيس التركي خلال زيارته للبلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وصف زيارة أردوغان، إلى العراق بأنها "ليست زيارة عابرة"، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الأزمات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي اليوم الاثنين أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق ستشهد نقطة انطلاقة كبيرة للغاية في العلاقات الثنائية بين البلدين .

وقال العوادي - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية - "إن العراق وتركيا سيوقعان اتفاقا استراتيجيا يشمل المياه والزراعة".

وأضاف أن " رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيعلن عن تأسيس صندوق خاص مع تركيا من أجل خطة طويلة الأمد محتواها أن تسهم تركيا بإنشاء مشاريع عملاقة كبرى في العراق".