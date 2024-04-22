ما حقيقة التحاق طلاب بكليات طب وصيدلة بالجامعات الخاصة بشهادات ثانوية مزورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة حقيقة وتفاصيل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول التحاق طلاب وطالبات بكليات القطاع الصحي وعلى رأسها الطب والصيدلة في عدد من الجامعات الخاصة.

وأوضح المصدر خلال تصريحات لـ"الخليج 365": أن الواقعة قديمة وتعود إلى ما قبل حوالي 4 سنوات وكشف تفاصيلها وزير التعليم العالي آنذاك الدكتور خالد عبدالغفار خلال اجتماع لمجلس الجامعات الأهلية والخاصة بحضور الدكتور صديق عبدالسلام امين مجلس الجامعات الخاصة وقتها.

وأضاف أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قرر فصل ١٧٧ طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذى ارتكبوه فى تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.

وتابع: قرر الدكتور خالد عبد الغفار تحويل هذا الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانونى فى قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة ووجه باتخاذ أشد العقوبات التى يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه فى تجاوز القانون فى قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وزارة التعليم العالي بدأت من بعدها تطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التى يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة وأنها نجحت من منع أى طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة، خلال السنوات الماضية.

وقال إنه في الوقت الحالي يتم استلام شهادات الثانوية العامة المصرية ومراجعة وزارة التربية والتعليم في بيانات شهادات الطلاب المتقدمين للالتحاق، وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم مراجعة المكاتب الثقافية والتأكد من توثيق الشهادات من قبل الجهات المعنية، وذلك للتأكد من بيان الدرجات وحقيقة الشهادات.