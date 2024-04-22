ذبحا زميلهما وفصلا رأسه وقطعا جثمانه.. مستجدات قضية شابين مصريين في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

يواجه شابان مصريان عقوبة السجن مدى الحياة، عقب اتهامها بقتل زميل لهما في إيطاليا والذي عُثر على جثته ممزقة في أحد المصارف المائية.

المتهمان هما أحمد جمال 26 عامًا ومحمد عبدالغني 27 عامًا، تتهمهما السلطات الإيطالية بقتل زميلهما المصري، إثر نشوب خلاف بينهما.

وحسبما ذكرت السلطات الإيطالية، فقد تم العثور على الضحية ويدعى محمود سيد عبدالله وقد فصلت رأسه عن سائر جسده عقب ذبحه إضافة إلى تقطيع أطرافه، وأضافت السلطات أن المتهمين قاموا بإلقاء جثمان الضحية داخل المصرف المائي عقب قتله.

وحسب إفادات المتهمين، فإن سبب الخلاف جاء بعد ترك الضحية لصالون الحلاقة الذي يملكه أحد المتهمين وتوجهه للعمل في صالون آخر، مما دفع مالك الصالون للتفكير في كيفية التخلص منه عن طريق دعوته إلى شقة في العقار رقم 40 في منطقة سيستري بونينتي بالتعاون مع زميله، لإقناعه بالعودة للعمل مرة أخرى كذريعة حتى يلبي دعوته.

وبعد استجابة الشاب لطلب زميليه انهالا عليه بعدة طعنات في القلب والكبد، ثم قاما بفصل رأسه وأطرافه لتشويه ملامح جثمانه، لكنهما توقفا أمام عقبة التخلص من جثته فوضعوه داخل حقيبة ثم ألقوه في المصرف المائي.

والضحية يتبع لمدينة إطسا من محافظة الفيوم، ووصل إلى إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية عام 2019، وقد تم تشييع جثامنه سبتمبر الماضي.