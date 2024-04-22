إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل يوسف في الدقهلية إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة" الدائرة السابعة"، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إحالة المتهمين بقتل الطفل يوسف إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكان عثر على طفل يدعى يوسف مقيدا بحبل حول بطنه وبه قطعة حجر ومقتولا وملقى به بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس وبعد 4 أشهر من إغلاق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"،وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

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