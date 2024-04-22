اخبار العالم

إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل يوسف في الدقهلية إلى المفتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة" الدائرة السابعة"، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إحالة المتهمين بقتل الطفل يوسف إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكان عثر على طفل يدعى يوسف مقيدا بحبل حول بطنه وبه قطعة حجر ومقتولا وملقى به بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس وبعد 4 أشهر من إغلاق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"،وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

اقرأ أيضا:

قيدوه بحجر وألقوه في المياه.. جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا