هبط إلى 48.10 جنيه.. سعر الدولار يتراجع بنهاية تعاملات اليوم في 8 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 23 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بنهاية التعاملات أمس في 8 بنوك فيما استثقر في بنك دون تغيير، وفق بيانات أسعار العملات المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وتراجع سعر الدولار يرجع إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي مقابل الطلب وذلك وفقا لآلية سعر الصرف الحر التي أعلن عنها المركزي قبل شهر ونصف لتحديد سعر الجنيه بهدف القضاء على السوق السوداء وتوحيد سوق الصرف.

كان سعر الدولار قفز بنحو 60% مقابل الجنيه ليصل إلى نحو 50 جنيها بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، ثم بدأ يتذبذب صعودا وهبوطا بين نطاقي 46 جنيها و49 جنيها بالبنوك.

سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.