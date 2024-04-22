شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيعة تكشر أنيابها.. كيفية مواجهة العالم التغيير المناخى قضائيا.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "الطبيعة تكشر عن أنيابها.. الخليج تحت حصار التغيير المناخى"، استعرض خلاله أزمات التغيير المناخى المستمرة وكيفية تقاضى شعوب أوروبا مناخيا الدول الصناعية، وكيف أدركت الخطر مبكراً وطالبت الدول بتحمل تعهداتها بـ100 مليار دولار سنويًا لسلامة البشرية، والتقاضى المناخى يغزو محاكم أوروبا، وهو الأمر الذى زاد الحديث حول خلال الساعات الماضية فى محاولة لإنقاذ البشرية من تلك التغيرات المناخية الخطيرة.

فلازال الحديث مستمرا حول كارثة السيول فى منطقة الخليج التى تسببت فى مقتل 18 شخصا، معظمهم أطفال، فى سلطنة عمان من جراء سيول، كما تعطلت حركة الطيران فى مطارات دبى، وأغلقت المدارس والجامعات والأشغال فى البحرين وقطر والسعودية، مع احتمال استمرار الأحوال الجوية السيئة لعدة أيام، فقد كشرت الطبيعة عن أنيابها لدول الخليج العربى حيث تعرضت عدة دول أبرزها الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر، لموجة سيول وفيضانات غير مسبوقة ألحقت أضرارًا بالغة بالطرق والمبانى السكنية وتعطيل التعليم وسقوط ضحايا من بينهم أطفال مدارس، وخسائر مادية كبيرة.

وجاءت الأمطار الغزيرة فى منطقة الخليج، ذات المناخ الصحراوى، لتحاصر السكان وتشل حركة السفر، ففى الإمارات، غرقت الشوارع الرئيسية بمياه الأمطار فى دبى وأبوظبى وتقطعت السبل بالعديد من السيارات، والإعلان عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية، كما تم تحويل رحلات كان من المفترض أن تهبط فى مطاراتها، إلى مطارات أخرى، ودعوى المواطنين إلى توخى الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق فى السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بعد.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على التغيرات المناخية والطبيعة التى تكشر عن أنيابها لدول الخليج، خاصة وأن شعوب أوروبا تقاضى مناخيًا الدول الصناعية الكبرى، والدولة المصرية أدركت الخطر مبكرًا وطالبت الدول الكبرى بتحمل تعهداتها 100 مليار دولار سنويًا لسلامة البشرية، وعملية التقاضى المناخى تغزو محاكم أوروبا لإنقاذ الكوكب من الانهيار المناخى "القضاء الهولندى والأيرلندى والبلجيكى"، و(10) قضايا مناخية لأول مرة فى تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد 32 دولة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

الطبيعة تكشر عن أنيابها.. دول الخليج تحت حصار التغيير المناخي..مصر أدركت الخطر مبكراً وطالبت الدول الكبرى بتحمل تعهداتها 100 مليار دولار سنوياً لسلامة البشرية.. والتقاضى المناخى يغزو محاكم أوروبا لإنقاذ الكوكب

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