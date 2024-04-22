شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وتقدم جبر، بالنيابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بخالص التهانى للرئيس بهذه المناسبة، مضيفًا أن هذه المناسبة الغالية ستظل محفورة فى أذهان المصريين، يوم أن استطعنا تحرير سيناء ‏المباركة من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة.

وثمن رئيس الأعلى للإعلام، دور القوات المسلحة فى تحرير أرض سيناء من الإرهاب، موجهًا التحية للقوات المسلحة الباسلة وكل شهداء الوطن لما يقدمونه فى سبيل الحفاظ على أرض مصر، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بكل الخير والسلام.

وتابع: "إذ نعاهد سيادتكم على مواصلة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى ربوعها تحت قيادتكم".