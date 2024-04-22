الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة جوية استهدفت احد المنازل بين صريفا وارزون في قضاء صور

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية استهدفت احد المنازل بين صريفا وارزون في قضاء صور، وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان، وتم تسجيل عدد من الاصابات الطفيقة بسبب تطاير الزجاج والحجارة، فيما تستمر عمليات البحث حتى الان.

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