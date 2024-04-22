لجنة المرأة والطفل درست اقتراح قانون يشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا اليوم خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل احكام قانون العمل اللبناني ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد والذي تقدمت به رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عز الدين.

ترأست الاجتماع النائبة عز آلدين وحضره اعضاء اللجنة و ممثلون عن وزارة العمل والاسكوا.

واوضحت عز الدين "ان هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئةالعمل المحيطة بالنساء العاملات والتي اظهرت ان عددا كبيرا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية و الضمانات الاجتماعية والتعويضات". اضافت "بموجب هذا الاقتراح يعدل مفهوم العمل الجزئي كما يصبح الذين يزاولون العمل الجزئي والموسمي وعن بعد، مشمولين بالضمان الاجتماعي مع حصولهم على اولوية الانتقال إلى العمل بدوام كامل إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة .اضافة إلى ربط قيمة العمل بالإنتاجية وليس فقط بالدوام".

ولفتت عز الدين الى ان "كل المواد التي عرضت في الجلسة تم اقرارها بتعديلات بسيطة". ودعت النواب في اللجان الاخرى إلى "إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما انه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الاسرية كما انه يفتح آفاقا جديدة للشباب و يفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي و في تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية اضافة إلى انه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا في معظم دول العالم والتي التزم بها لبنان".