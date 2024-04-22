كينيا تستثمر أكثر من 2 مليون دولار في مشاريع التنقل الإلكتروني

ياسر رشاد - القاهرة - تخطط شركة الطاقة الكينية المملوكة للدولة لاستثمار 302.5 مليون شلن كيني (2.2 مليون دولار؛ 1.5 مليون جنيه إسترليني) في مشاريع التنقل الكهربائي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

شركة الطاقة الكينية

وسيتم إنفاق معظم الأموال على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى محطة الشحن الثانية لشركة كينيا باور التي تم إطلاقها يوم الاثنين.

وقالت شركة كينيا باور، في بيان له، أنها تتطلع إلى إنشاء تسع محطات شحن أخرى في جميع أنحاء كينيا بحلول نهاية يوليو ، بالإضافة إلى "10 مرافق إضافية سنويا في عامي 2025 و 2026".

يقول الرئيس التنفيذي للشركة إن محطات EV ستجمع البيانات "لإبلاغ الخطوات التالية لدعمنا لصناعة التنقل الإلكتروني المتنامية".

كما أعلنت الشركة عن خطط لزيادة عدد السيارات الكهربائية والدراجات النارية في أسطولها ، مع 34 عملية شراء مخطط لها بحلول نهاية العام.

النقاط الرئيسية 1. استثمار ما يصل إلى 258 مليون شلن كيني في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية (EV) وشراء السيارات الكهربائية والدراجات النارية في السنوات الثلاث المقبلة.

2. إنشاء محطة شحن للسيارات الكهربائية في ستيما بلازا بتكلفة 6.5 مليون شلن كيني

3. ميزانية سنوية بقيمة 20 مليون شلن كيني لإنشاء محطات شحن إضافية للمركبات الكهربائية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

4. تم الحصول على سيارتين كهربائيتين للخدمة الشاقة بتكلفة 18 مليون شلن كيني جي سي

قررت كينيا فرض حظر على الأشخاص الذين يستخدمون الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات العضوية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مكافحة التلوث البلاستيكي.

مكافحة التلوث البلاستيكي

ويأتي ذلك بعد سبع سنوات من حظر الدولة الواقعة في شرق أفريقيا للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتقول وكالة البيئة في البلاد إن أمام السكان والسلطات المحلية الآن ثلاثة أشهر للتحضير للتغييرات قبل أن يتم تنفيذها.

ولكن، وفقا للبيان الصادر، فقد صدرت لأول مرة في 8 أبريل.

يعد التلوث البلاستيكي قضية بيئية رئيسية، لكن البلدان منخفضة الدخل تتأثر أكثر من معظمها وفقا لتقرير حديث صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة.