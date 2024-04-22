خسارة أخرى لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي لوقف حزب الكنيست بزعامة جاكوب زوما

ياسر رشاد - القاهرة - سمحت محكمة في جنوب أفريقيا لحزب جديد يدعمه الرئيس السابق جاكوب زوما باستخدام علامته التجارية، الاسم والشعار - في الانتخابات العامة في مايو.

محكمة في جنوب أفريقيا

ويوم الاثنين، حكمت المحكمة العليا في ديربان ضد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ولصالح حزب "أومخونتو وي سيزوي"، وهو الأحدث في سلسلة من المعارك القضائية بين جاكوب زوما وحزبه السياسي السابق.

وفي جلسة تلفزيونية، قالت سلطة المحكمة "تم رفض الطلب مع التكاليف".

انفصل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ، 82 عاما ، الذي ترأس البلاد من 2009 إلى 2018 عندما تمت إقالته وسط مزاعم واسعة النطاق بالفساد ، عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر ويقود الآن حزب uMkhonto weSizwe ، أو حزب MK.

وقد ساعدت شعبيته – خاصة في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأسه، والتي من المتوقع أن تكون ساحة معركة رئيسية في انتخابات هذا العام – حزب MK على الظهور كمنافس مهم محتمل في الانتخابات المقبلة.

لكن اسم عضو الكنيست المعارض مطابق لاسم الجناح المسلح لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي قاده نيلسون مانديلا من المنفى خلال حقبة الفصل العنصري. تم حلها في نهاية حكم الأقلية البيضاء وسياسات الفصل العنصري للنظام.

وحاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منع حزب زوما من استخدام اسم عضو الكنيست، بزعم سرقة الملكية الفكرية. سمي الحزب على اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكان عرضها للمحكمة يطعن في حق عضو الكنيست في استخدام اسم وعلامة المنظمة المنحلة الآن.

من المتوقع أن تشهد انتخابات 29 مايو في جنوب إفريقيا منافسة شديدة مع تعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذي كان يقوده الزعيم المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا ، لضغوط للبقاء في السلطة بعد انخفاض الدعم في الانتخابات المتتالية حيث تواجه البلاد ركودا في النمو الاقتصادي ، ومستويات عالية من الفقر بين الأغلبية السوداء ، ومعدل بطالة يزيد عن 32٪.

قدم الرئيس السابق جاكوب زوما، استئنافا ضد لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا، التي منعته الأسبوع الماضي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

الرئيس السابق جاكوب زوما

شغل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما منصب الرئيس من عام 2009 حتى عام 2018، عندما اضطر إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد.

أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة - وينص الدستور على أن أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهرا غير مؤهل للترشح للانتخابات.

ومنذ ذلك الحين، وبعد أن ترك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، انضم إلى حزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد قبل الانتخابات العامة في مايو/أيار.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوراق المحكمة المقدمة نيابة عنه تجادل بأن اللجنة الانتخابية "لم يكن لديها أسباب وجيهة لانتهاك الحقوق السياسية للرئيس السابق زوما".

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما غير مؤهل للترشح في الانتخابات المقبلة، حسبما قضت اللجنة الانتخابية المستقلة،أمام الرئيس السابق حتى 2 أبريل للاستئناف.

وقالت اللجنة، إنها أيدت اعتراضا على ترشيح زوما في انتخابات 29 مايو.

في يوليو 2021 ، حكم على زوما بالسجن لمدة 15 شهرا لتحديه أمرا قضائيا بالمثول أمام لجنة قضائية كانت تحقق في مزاعم الفساد خلال فترة رئاسته 2009-2018.

ومنح الإفراج الطبي المشروط بعد شهرين وسمح له بقضاء بقية العقوبة تحت الإقامة الجبرية.

دستور جنوب أفريقيا

ويحظر دستور جنوب أفريقيا على الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهرا، دون خيار دفع غرامة، شغل المناصب العامة.

خرج زوما وفريقه القانوني من الإجراءات القضائية عندما سئل عن مزاعم واسعة النطاق بالفساد خلال فترة حكمه ، بما في ذلك دور عائلة هندية ، جوبتا ، التي يزعم أنها كانت لها تأثير على تعييناته الوزارية.

وأمام زوما (81 عاما) مهلة حتى 2 أبريل نيسان للطعن في قرار اللجنة.