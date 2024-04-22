اعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في لوكسمبورغ، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق اليوم الاثنين لتوسيع العقوبات الحالية على الطائرات المسيرة الإيرانية لتشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى وجهات مثل روسيا.

كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على توسيع العقوبات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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