تعميم صورة مفقود غادر منزل شقيقته في طريق الجديدة على متن سيارة عمومية ولم يعد

اعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانها "تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود حسين محمد الكفري (من مواليد عام 2005، لبناني)، الذي غادر منزل شقيقته الكائن في محلة طريق الجديدة على متن سيارة عمومية نوع "مازدا" لون فضي تحمل اللوحة رقم (395460/P)، وفقد الاتصال به بتاريخ 20-4-2024، ولم يعُد لغاية تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

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