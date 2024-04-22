عاجل.. حزب الله يطلق الصواريخ على مقر القيادة الإسرائيلي بصفد ويفسد عيد الفصح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر تابعة لحزب الله، إن المقاومة اللبنانية، أطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان على صفد، تجاه مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي .

وأضافت، أن صواريخ عددها حوالي30 أطلقوا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل، وأنباء عن استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية .

وقالت وسائل عبرية، إن أول ليلة في عيد الفصح وهي ليلة مقدسة، واختراق الهدوء فيها يعتبر اعلان حرب حسب التلمود.

وأشارت الوسائل العبرية، إلى أن عشرات الصواريخ ضربت مدينة صفد لأول مرة في هذه الحرب .

حزب الله يستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالمدفعية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم الإثنين 22-04-‌‏2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏