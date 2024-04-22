"أرقام واحصائيات".. ننشر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات نهاية العام بمدارس القاهرة (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، عن أعداد طلاب كافة المراحل التعليمية بجميع صفوفها، التي من المقرر أن يشاركوا في امتحانات نهاية العام 2024.

وبحسب تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، قال "موسى" إن أعداد طلاب الصفوف الابتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي تبلغ حوالي 214175 طالبا، بينما تبلغ أعداد طلاب الصف الخامس الابتدائي 212037 طالبا.

ولفت إلى أن أعداد الصف السادس الابتدائي بلغت حوالي 209370 طالبا، بإجمالي 635582 طالب لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن المرحلة الاعدادية بلغ أعداد طلاب الصف الأول الإعدادي 159064طالب، بينما بلغ عدد طلاب الثاني الإعدادي 149506 طالب، بإجمالي 308570 طالبا.

أما بالنسبة لأعداد طلاب صفوف النقل الثانوي، أشار إلى أنه من المقرر أن يتقدم حوالي 105810 طالب من الصف الأول الثانوي لامتحانات نهاية العام، لافتا إلى أن أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي بلغت حوالي 91282 طالب، بإجمالي 197092 طالب. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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